H2h Essex vs Sussex T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

191

SUS
SUS

192

Essex vs Sussex

First class, County Championship

SUSSussex

204

ESSEssex

(113 ov.) 475/9

T20, T20 Blast

ESSEssex

148

SUSSussex

145

T20, T20 Blast

SUSSussex

23

ESSEssex

177