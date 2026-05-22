Match details Essex vs Sussex T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

191

SUS
SUS

192

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Sussex won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 22, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Essex Squad

PlayersWalter Paul Ian, Pepper Michael, Critchley Matt, Benkenstein Luc, Mulder Wiaan, Thain Noah Robin Mostyn, Harmer Simon, Fernandes Simon Maurice L, Snater Shane, Akhter Zaman, Bennett Charlie Edward
BenchAllison Charles, Amir Mohammad, Cook Sam, Das Robin, Elgar Dean, Richards Jamal, Rossington Adam

Sussex Squad

PlayersHughes Daniel, Clark Tom, Coles James Matthew, Simpson John, Alsop Tom, Leaning Jack, Lamb Danny, Briggs Danny, Crocombe Henry T, Mills Tymal, Currie Bradley
BenchArcher Jofra, Carson Jack, Foreman Bertie, Haines Tom, Hudson-Prentice Fynn, McAndrew Nathan John, Robinson Oliver, Thomas George, Ward Harrison

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet