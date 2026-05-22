Squads Essex vs Sussex T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

191

SUS
SUS

192

Playing

ESS
ESS
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Critchley Matt

all rounder

Simpson John

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Lamb Danny

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

ESS
ESS
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Cook Sam

bowler

Foreman Bertie

all rounder

Das Robin

batsman

Haines Tom

batsman

Elgar Dean

batsman

Richards Jamal

all rounder

Rossington Adam

wicket keeper