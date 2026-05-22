Squads Essex vs Sussex T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Walter Paul Ian
all rounder
Hughes Daniel
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Clark Tom
batsman
Critchley Matt
all rounder
Coles James Matthew
all rounder
Benkenstein Luc
batsman
Simpson John
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Leaning Jack
batsman
Harmer Simon
bowler
Lamb Danny
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Briggs Danny
bowler
Snater Shane
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Mills Tymal
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Currie Bradley
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Allison Charles
batsman
Archer Jofra
bowler
Amir Mohammad
bowler
Carson Jack
bowler
Cook Sam
bowler
Foreman Bertie
all rounder
Das Robin
batsman
Haines Tom
batsman
Elgar Dean
batsman
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Richards Jamal
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Rossington Adam
wicket keeper
Robinson Oliver
bowler