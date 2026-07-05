H2h Glamorgan vs Worcestershire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

146

WOR
WOR

161

Glamorgan vs Worcestershire

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

168

GLAGlamorgan

141

List a, One-Day Cup

WORWorcestershire

298

GLAGlamorgan

297