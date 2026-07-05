Squads Glamorgan vs Worcestershire T20 T20 Blast 05.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Carlson Kiran
batsman
Mohammed Isaac
no information yet
Smale William
wicket keeper
Ali Kashif
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
Tribe Asa Mark
batsman
Hose Adam
batsman
Dickson Sean
batsman
Cullen Henry James
wicket keeper
Neesham James
all rounder
Swanepoel Beyers
all rounder
Cooke Chris
wicket keeper
Waite Matthew
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Mir Usama
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Taylor Tom
all rounder
Crane Mason
bowler
Allison Ben
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Singh Fateh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Farooqi Fazalhaq
bowler
Brookes Ethan
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
D Oliveira Brett
all rounder
Horton Alex
wicket keeper
Finch Adam
bowler
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Home Jack
no information yet
Ingram Colin
batsman
Libby Jake
batsman
Leonard Ned
all rounder
Raza Sikandar
all rounder