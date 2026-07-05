Squads Glamorgan vs Worcestershire T20 T20 Blast 05.07.2026

T20

Sophia Gardens

GLA
GLA

146

WOR
WOR

161

Playing

GLA
GLA
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

Smale William

wicket keeper

Ali Kashif

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

Hose Adam

batsman

Cullen Henry James

wicket keeper

Neesham James

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

Cooke Chris

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Mir Usama

bowler

Taylor Tom

all rounder

Bench

GLA
GLA
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Brookes Ethan

all rounder

D Oliveira Brett

all rounder

Horton Alex

wicket keeper

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Home Jack

no information yet

Libby Jake

batsman

Leonard Ned

all rounder

Raza Sikandar

all rounder