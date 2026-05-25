H2h Kent vs Sussex T20 T20 Blast 25.05.2026

T20

St Lawrence Ground

KEN
KEN

199

SUS
SUS

197

Kent vs Sussex

List a, One-Day Cup

SUSSussex

288

KENKent

287

T20, T20 Blast

SUSSussex

148

KENKent

151

T20, T20 Blast

KENKent

161

SUSSussex

195