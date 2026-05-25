Squads Kent vs Sussex T20 T20 Blast 25.05.2026

T20

St Lawrence Ground

KEN
KEN

199

SUS
SUS

197

Playing

KEN
KEN
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Billings Sam

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Alsop Tom

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Bench

KEN
KEN
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Evison Joey

all rounder