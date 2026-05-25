Squads Kent vs Sussex T20 T20 Blast 25.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Muyeye Tawanda
batsman
Hughes Daniel
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Clark Tom
batsman
Crawley Zak
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Billings Sam
wicket keeper
Simpson John
wicket keeper
Denly Joe
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Forrester Dian
all rounder
Leaning Jack
batsman
Foreman Bertie
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Lintott Jacob
bowler
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Rogers Tom
bowler
Briggs Danny
bowler
Milnes Matt
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Klaassen Fred
bowler
Mills Tymal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Carson Jack
bowler
Evison Joey
all rounder
Currie Bradley
bowler
Finch Harry
batsman
Ward Harrison
batsman
Parkinson Matt
bowler