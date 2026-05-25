H2h Lancashire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 25.05.2026

T20

Old Trafford

LAN
LAN

208

NOT
NOT

169

Lancashire vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

127

LANLancashire

126

T20, T20 Blast

LANLancashire

216

NOTNottinghamshire

169