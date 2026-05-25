Squads Lancashire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 25.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jennings Keaton
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Jones Michael
batsman
Munsey George
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Hurst Matthew
wicket keeper
McCann Freddie
batsman
Moores Joe
no information yet
Moores Tom
wicket keeper
Green Chris
bowler
Howell Benny
all rounder
Singh Harry
all rounder
Linde George
all rounder
Balderson George Philip
all rounder
Pocklington Joe
no information yet
Blatherwick Jack
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Hartley Tom
bowler
Pennington Dillon
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Ali Mohammad
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Anderson James
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Bailey Tom
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Coughlin Paul
all rounder
James Lyndon
all rounder
Moores Joseph
no information yet
Martindale Ben
batsman