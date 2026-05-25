Squads Lancashire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 25.05.2026

T20

Old Trafford

LAN
LAN

208

NOT
NOT

169

Playing

LAN
LAN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Hurst Matthew

wicket keeper

Moores Joe

no information yet

Moores Tom

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Singh Harry

all rounder

Linde George

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Bench

LAN
LAN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Coughlin Paul

all rounder

James Lyndon

all rounder

Moores Joseph

no information yet