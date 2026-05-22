H2h Leicestershire vs Worcestershire T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

170

WOR
WOR

188

Leicestershire vs Worcestershire

List a, One-Day Cup

LEILeicestershire

312

WORWorcestershire

328

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

176

LEILeicestershire

173

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

153

WORWorcestershire

150