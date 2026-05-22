Squads Leicestershire vs Worcestershire T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

170

WOR
WOR

188

Playing

LEI
LEI
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

D Oliveira Brett

all rounder

Ali Kashif

all rounder

Hose Adam

batsman

Brookes Ethan

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Green Ben

all rounder

Roderick Gareth

wicket keeper

Waite Matthew

all rounder

Mike Ben

all rounder

Mir Usama

bowler

Davey Josh

all rounder

Taylor Tom

all rounder

Hull Josh

bowler

Bench

LEI
LEI
WOR
WOR
First TeamSecond Team
Green Alex M

no information yet

Hill Lewis

wicket keeper

Cullen Henry James

wicket keeper

Scriven Tom

all rounder

Hinley Tom

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Jones Rob

batsman

Thomas Joshua F

all rounder

Libby Jake

batsman

Pollock Ed

batsman

Wood Sam

no information yet

Shahzad Khurram

all rounder