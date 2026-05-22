Squads Leicestershire vs Worcestershire T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Eskinazi Stevie
batsman
Mohammed Isaac
no information yet
Budinger SG
batsman
D Oliveira Brett
all rounder
Patel Rishi
batsman
Ali Kashif
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Hose Adam
batsman
Turner Ashton
batsman
Brookes Ethan
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Raza Sikandar
all rounder
Green Ben
all rounder
Roderick Gareth
wicket keeper
Trevaskis Liam
bowler
Waite Matthew
all rounder
Mike Ben
all rounder
Mir Usama
bowler
Davey Josh
all rounder
Taylor Tom
all rounder
Hull Josh
bowler
Finch Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Green Alex M
no information yet
Allison Ben
bowler
Hill Lewis
wicket keeper
Cullen Henry James
wicket keeper
Masood Shan
batsman
Duffy Jacob
bowler
Salisbury Matt
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Scriven Tom
all rounder
Hinley Tom
all rounder
Swindells Harry
wicket keeper
Jones Rob
batsman
Thomas Joshua F
all rounder
Libby Jake
batsman
Walker Roman
bowler
Pollock Ed
batsman
Wood Sam
no information yet
Shahzad Khurram
all rounder