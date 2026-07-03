H2h Nottinghamshire vs Lancashire T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

Trent Bridge

NOT
NOT

181

LAN
LAN

180

Nottinghamshire vs Lancashire

T20, T20 Blast

LANLancashire

208

NOTNottinghamshire

169

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

127

LANLancashire

126

T20, T20 Blast

LANLancashire

216

NOTNottinghamshire

169