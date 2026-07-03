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Nottinghamshire vs Lancashire
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H2h
H2h Nottinghamshire vs Lancashire T20 T20 Blast 03.07.2026
Jul 03, 2026
T20
Trent Bridge
05:30
PM
NOT
181
LAN
180
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Nottinghamshire vs Lancashire
May 25, 2026
T20, T20 Blast
Lancashire
208
Nottinghamshire
169
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast
Nottinghamshire
127
Lancashire
126
May 31, 2025
T20, T20 Blast
Lancashire
216
Nottinghamshire
169