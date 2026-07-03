Squads Nottinghamshire vs Lancashire T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

Trent Bridge

NOT
NOT

181

LAN
LAN

180

Playing

NOT
NOT
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Clarke Joe

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Hurst Matthew

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Howell Benny

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Linde George

all rounder

Moores Joe

no information yet

Aspinwall Tom

all rounder

Bench

NOT
NOT
LAN
LAN
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Coughlin Paul

all rounder

James Lyndon

all rounder

Singh Harry

all rounder

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet