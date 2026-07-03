Squads Nottinghamshire vs Lancashire T20 T20 Blast 03.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clarke Joe
wicket keeper
Jones Michael
batsman
Munsey George
batsman
Jennings Keaton
batsman
Haynes Jack
batsman
Livingstone Liam
all rounder
McCann Freddie
batsman
Hurst Matthew
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Howell Benny
all rounder
Khan Shadab
all rounder
Linde George
all rounder
Moores Joe
no information yet
Patterson-White Liam
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Stone Olly
bowler
Hartley Tom
bowler
Ali Mohammad
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Anderson James
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
bowler
Bailey Tom
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Balderson George Philip
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
Coughlin Paul
all rounder
James Lyndon
all rounder
Green Chris
bowler
Martindale Ben
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Pennington Dillon
bowler
Singh Harry
all rounder
Pocklington Joe
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet