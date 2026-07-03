H2h Sussex vs Essex T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

104

ESS
ESS

204

Sussex vs Essex

T20, T20 Blast

ESSEssex

191

SUSSussex

192

First class, County Championship

SUSSussex

204

ESSEssex

(113 ov.) 475/9

T20, T20 Blast

ESSEssex

148

SUSSussex

145
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