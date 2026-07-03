Match details Sussex vs Essex T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

104

ESS
ESS

204

Match Info

Match:T20 Blast 2026
Date:Friday, May 22, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Essex won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 03, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Squad

PlayersHughes Daniel, Ward Harrison, Thomas George, Alsop Tom, Simpson John, Carter Oliver, Carson Jack, Briggs Danny, Crocombe Henry T, Hunt Sean Frank, Mills Tymal
BenchClark Tom, Coles James Matthew, Currie Bradley, Foreman Bertie, Hudson-Prentice Fynn, Lamb Danny, Leaning Jack

Essex Squad

PlayersWalter Paul Ian, Pepper Michael, Allison Charles, Benkenstein Luc, Critchley Matt, Fernandes Simon Maurice L, Harmer Simon, Snater Shane, Cook Sam, Jones Mackenzie, Akhter Zaman
BenchBennett Charlie Edward, Das Robin, Mulder Wiaan, Thain Noah Robin Mostyn

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet