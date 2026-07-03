Squads Sussex vs Essex T20 T20 Blast 03.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hughes Daniel
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Ward Harrison
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Thomas George
batsman
Allison Charles
batsman
Alsop Tom
wicket keeper
Benkenstein Luc
batsman
Simpson John
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Carter Oliver
wicket keeper
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Carson Jack
bowler
Harmer Simon
bowler
Briggs Danny
bowler
Snater Shane
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Cook Sam
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Mills Tymal
bowler
Akhter Zaman
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Clark Tom
batsman
Bennett Charlie Edward
no information yet
Coles James Matthew
all rounder
Das Robin
batsman
Currie Bradley
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Leaning Jack
batsman