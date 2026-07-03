Squads Sussex vs Essex T20 T20 Blast 03.07.2026

T20

County Ground

SUS
SUS

104

ESS
ESS

204

Playing

SUS
SUS
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Alsop Tom

wicket keeper

Simpson John

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Cook Sam

bowler

Jones Mackenzie

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Bench

SUS
SUS
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Clark Tom

batsman

Bennett Charlie Edward

no information yet

Das Robin

batsman

Mulder Wiaan

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Lamb Danny

all rounder