H2h Sharjah Warriors vs Dubai Capitals T20i International League T20 27.11.2026

T20i

SHA
SHA
DUB
DUB
Sharjah Warriors vs Dubai Capitals

T20i, International League T20

DUBDubai Capitals

138

SHASharjah Warriors

134

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

117

DUBDubai Capitals

180