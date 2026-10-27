Match details Sharjah Warriors vs Dubai Capitals T20i International League T20 27.11.2026

T20i

SHA
SHA
DUB
DUB

Match Info

Match:International League T20 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Sunday, December 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 27, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sharjah Warriors Squad

PlayersAhmed Raees, Ahmed Taskin, Akram Wasim, Aslam Mohommed, Burl Ryan, Charles Johnson, D'souza Ethan, David Tim, Karthik Dinesh, Khan Muhammad Saghir, Kohler-Cadmore Tom, Mendis Kusal, Netravalkar Saurabh, Ngarava Richard, Pretorius Dwaine, Ranjane Shubham, Raza Sikandar, Rew James, Salman Khan Abdul, Seales Jayden, Siddique Junaid, Singh Harmeet, Southee Tim, Sowter Nathan
Benchno information yet

Dubai Capitals Squad

PlayersAlbert Toby Edward, Atal Sediqullah, Bidaisee Navin, Chenthamara Anudeep, Cox Jordan, Currie Scott, Farooq Muhammad, Jahangir Shayan, Khan Farhan, Mallikarjuna Ritesh, Mills Tymal, Nabi Mohammad, Naib Gulbadin, Najeeb Usman, Neesham James, Powell Rovman, Salamkheil Waqar, Ugarkar Rushil, Wakhare Akshay
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet