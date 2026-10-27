Squads Sharjah Warriors vs Dubai Capitals T20i International League T20 27.11.2026

T20i

SHA
SHA
DUB
DUB

Playing

SHA
SHA
DUB
DUB
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Farooq Muhammad

no information yet

David Tim

batsman

Jahangir Shayan

wicket keeper

Karthik Dinesh

wicket keeper

Khan Farhan

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Mendis Kusal

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Neesham James

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Rew James

wicket keeper

Ugarkar Rushil

all rounder

Salman Khan Abdul

no information yet

Singh Harmeet

all rounder

Bench

SHA
SHA
DUB
DUB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet