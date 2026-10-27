Squads Sharjah Warriors vs Dubai Capitals T20i International League T20 27.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Raees
all rounder
Albert Toby Edward
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Akram Wasim
all rounder
Bidaisee Navin
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Chenthamara Anudeep
bowler
Burl Ryan
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Currie Scott
bowler
D'souza Ethan
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
David Tim
batsman
Jahangir Shayan
wicket keeper
Karthik Dinesh
wicket keeper
Khan Farhan
all rounder
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Mills Tymal
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Nabi Mohammad
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Naib Gulbadin
all rounder
Ngarava Richard
bowler
Najeeb Usman
batsman
Pretorius Dwaine
all rounder
Neesham James
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Rew James
wicket keeper
Ugarkar Rushil
all rounder
Salman Khan Abdul
no information yet
Wakhare Akshay
bowler
Seales Jayden
bowler
Siddique Junaid
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Southee Tim
bowler
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet