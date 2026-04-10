Delray Millard Wendell Rawlins

Delray Millard Wendell Rawlins

all rounder

Full name:Delray Millard Wendell Rawlins
Nationality:Bermuda
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Bermuda

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches25372082
Innings24481949
Overs87.0640.5128.5158.0
Balls----
Maidens17421
Runs52522756631059
Wickets29311750
Avg18.173.383921.18
SR18124.0345.4718.96
Eco6.033.555.146.7
BB4534
4w2002
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches25372082
Innings24641975
Not outs41112
Runs74014685101687
Balls Faced48925604231146
Avg3723.328.3326.77
SR151.3257.34120.56147.2
Fours5519647125
Fifties6949
Sixies482919100
Highest911009191
Hundreds0100

Delray Millard Wendell Rawlins Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Darrell, Jabari

Darrell, Jabari

Clark, Tom

Clark, Tom

Brangman, Derrick

Brangman, Derrick

Smith, Sinclair

Smith, Sinclair

Richardson, Jarryd

Richardson, Jarryd

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Manders, Arnold

Manders, Arnold

Trott, Charles

Trott, Charles

Leverock, Kamau

Leverock, Kamau