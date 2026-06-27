Squads Bermuda vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 27.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bascome Onais
bowler
Avery Richard
bowler
Brangman Derrick
bowler
Frazao Luiz Gabriel
no information yet
Burgess Zeko
all rounder
Goncalves Luiz
no information yet
Ebbin Amari
batsman
Haroon Yasar
no information yet
Fray Terryn
batsman
Hernandes Miguel
no information yet
Horan Luke
all rounder
Izidoro Assuncao Michel Felipe
no information yet
Manders Tre
batsman
Machado Chrystian
no information yet
O'Brien Isaiah
batsman
Maximo Lucas
no information yet
Paynter Nzari
no information yet
Maximo William
no information yet
Proctor Jermal
batsman
Morais Luiz
no information yet
Rawlins Delray
all rounder
Muller Luiz
no information yet
Sabir Dominic
batsman
Nascimento Riquelmi
no information yet
Smith Chare
no information yet
Oliveira Gabriel
no information yet
Smith Jonte
no information yet
Passoni Breno
no information yet
Smith Sinclair
wicket keeper
Silva Miguel
no information yet
Tomlinson Zeri
batsman
Trott Charles
bowler