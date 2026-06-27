Squads Bermuda vs Brazil T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 27.06.2026

T20i

BMU
BMU

220

BRA
BRA

74

Playing

BMU
BMU
BRA
BRA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BMU
BMU
BRA
BRA
First TeamSecond Team
Frazao Luiz Gabriel

no information yet

Burgess Zeko

all rounder

Goncalves Luiz

no information yet

Haroon Yasar

no information yet

Hernandes Miguel

no information yet

Horan Luke

all rounder

Machado Chrystian

no information yet

Maximo Lucas

no information yet

Paynter Nzari

no information yet

Maximo William

no information yet

Morais Luiz

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Muller Luiz

no information yet

Nascimento Riquelmi

no information yet

Smith Chare

no information yet

Oliveira Gabriel

no information yet

Smith Jonte

no information yet

Passoni Breno

no information yet

Smith Sinclair

wicket keeper

Silva Miguel

no information yet