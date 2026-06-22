Match details Brazil vs Panama T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 22.06.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
|Date:
|Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, June 22, 2026 06:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Brazil Squad
Panama Squad
|Players
|Bench
|Ahir Anilkumar Natubhai, Ahir Khandubhai, Ahir Rahul, Bhai Ahir Parth, Bhoola Abdulla, Dahyabhai Ahir Dilip, Ebrahim Desai Sohel, Jasat Mahmud, Jayeshbhai Patel Parth, Patel Ahmed, Patel Faizan, Sohel Patel Mohmad, Tarajia Irfan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet