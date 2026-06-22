Match details Brazil vs Panama T20i T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 22.06.2026

T20i

BRA
BRA

86

PAN
PAN

155

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2026
Date:Sunday, June 21, 2026 - Sunday, June 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Monday, June 22, 2026 06:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Brazil Squad

Players
BenchAvery Richard, Frazao Luiz Gabriel, Goncalves Luiz, Haroon Yasar, Hernandes Miguel, Izidoro Assuncao Michel Felipe, Machado Chrystian, Maximo Lucas, Maximo William, Morais Luiz, Muller Luiz, Nascimento Riquelmi, Oliveira Gabriel, Passoni Breno

Panama Squad

Players
BenchAhir Anilkumar Natubhai, Ahir Khandubhai, Ahir Rahul, Bhai Ahir Parth, Bhoola Abdulla, Dahyabhai Ahir Dilip, Ebrahim Desai Sohel, Jasat Mahmud, Jayeshbhai Patel Parth, Patel Ahmed, Patel Faizan, Sohel Patel Mohmad, Tarajia Irfan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet