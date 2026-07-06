Squads Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons Test Shpageeza Cricket League 06.07.2026

Test

AMS
AMS

169

BAD
BAD

138

Playing

AMS
AMS
BAD
BAD

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

AMS
AMS
BAD
BAD
First TeamSecond Team
McCullum Brendon

wicket keeper