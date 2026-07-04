Squads Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights Test Shpageeza Cricket League 04.07.2026

Test

AMS
AMS

191

MIS
MIS

190

Playing

AMS
AMS
MIS
MIS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

AMS
AMS
MIS
MIS
First TeamSecond Team
McCullum Brendon

wicket keeper