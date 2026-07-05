Squads Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers Test Shpageeza Cricket League 05.07.2026

Test

AMS
AMS

201

SPE
SPE

227

Playing

AMS
AMS
SPE
SPE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

AMS
AMS
SPE
SPE
First TeamSecond Team
McCullum Brendon

wicket keeper