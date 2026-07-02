Squads Boost Defenders vs Amo Sharks Test Shpageeza Cricket League 02.07.2026

TestKandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

153

AMS
AMS

155

Playing

BOO
BOO
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BOO
BOO
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team