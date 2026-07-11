Squads Speen Ghar Tigers vs Amo Sharks Test Shpageeza Cricket League 11.07.2026

TestGhazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
SPE

167

AMS
AMS

168

Playing

SPE
SPE
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SPE
SPE
AMS
AMS

no information yet

First TeamSecond Team