T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
bowler
|Full name:
|Abdullah Mahmood
|Nationality:
|Denmark
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|10
|10
|Overs
|27.0
|27.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|170
|170
|Wickets
|10
|10
|Avg
|17
|17
|SR
|16.2
|16.2
|Eco
|6.29
|6.29
|BB
|4
|4
|4w
|1
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|10
|10
|Innings
|5
|5
|Not outs
|2
|2
|Runs
|13
|13
|Balls Faced
|15
|15
|Avg
|4.33
|4.33
|SR
|86.66
|86.66
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|6
|6
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN