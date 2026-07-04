Abdullah Mahmood

Abdullah Mahmood

bowler

Full name:Abdullah Mahmood
Nationality:Denmark

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings1010
Overs27.027.0
Balls--
Maidens00
Runs170170
Wickets1010
Avg1717
SR16.216.2
Eco6.296.29
BB44
4w11
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings55
Not outs22
Runs1313
Balls Faced1515
Avg4.334.33
SR86.6686.66
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest66
Hundreds00

Abdullah Mahmood Schedule & Results

Another Players

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