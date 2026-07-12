Match details Denmark vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

DEN
DEN
NOR
NOR

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Norway won the toss and opt to bat
Time:Sunday, July 12, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Denmark Squad

PlayersShaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Anand Surya, Bharaj Taranjit, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud
BenchAslam Mustakim, Karimi Eshan, Sorensen Simon

Norway Squad

PlayersGhauri Walid, Sahak Wahidullah, Abeyrathna Kuruge Darshana, Ahmed Khizer, Niazi Hayatullah, Raza Faisal, Rahimi Mohammad Ibrahim, Mushtaque Qamar, Ravi Vinay, Butt Muhammad, Shinwari Ahmadullah
BenchAkram Chaudhary Usman, Ghari Farmanullah, Islam Mohammad Saif-Ul, Sahak Muhammad Sher

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet