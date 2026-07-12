Match details Denmark vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Norway won the toss and opt to bat
|Time:
|Sunday, July 12, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Denmark Squad
|Players
|Shaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Anand Surya, Bharaj Taranjit, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud
|Bench
|Aslam Mustakim, Karimi Eshan, Sorensen Simon
Norway Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet