Match details Denmark vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Turkiye won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, July 09, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Denmark Squad
|Players
|Shaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Anand Surya, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud, Sorensen Simon
|Bench
|Aslam Mustakim, Bharaj Taranjit, Karimi Eshan
Turkiye Squad
|Players
|Ataullah Mohammad Ilyas, Elec Ishak, Turkmen Ali, Yilmaz Murat, Khan Muhammad Fahad, Lodhi Abdullah Khan, Dalyan Kursad, Filiz Mertcan, Ozturk Mecit, Burak Emir Serdar, Tuskan Furkan, Turkmen Muhammed
|Bench
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet