Match details Denmark vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026

T20i

DEN
DEN
TUR
TUR

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Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Turkiye won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 09, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Denmark Squad

PlayersShaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Anand Surya, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud, Sorensen Simon
BenchAslam Mustakim, Bharaj Taranjit, Karimi Eshan

Turkiye Squad

PlayersAtaullah Mohammad Ilyas, Elec Ishak, Turkmen Ali, Yilmaz Murat, Khan Muhammad Fahad, Lodhi Abdullah Khan, Dalyan Kursad, Filiz Mertcan, Ozturk Mecit, Burak Emir Serdar, Tuskan Furkan, Turkmen Muhammed
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet