Match details Denmark vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Denmark won the toss and opt to bat
|Time:
|Monday, July 13, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Denmark Squad
|Players
|Shaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud, Anand Surya, Bharaj Taranjit
|Bench
|Aslam Mustakim, Karimi Eshan, Sorensen Simon
Hungary Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet