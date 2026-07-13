Match details Denmark vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 13.07.2026

T20i

DEN
DEN

186

HUN
HUN

120

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Denmark won the toss and opt to bat
Time:Monday, July 13, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Denmark Squad

PlayersShaheen Musa, Shah Hamid, Heath Sebastian, Ahmad Saif, Thanikaithasan Shangeev, Mahmood Abdullah, Ali Malik Lucky, Sonne-Rudd Nicholas, Munir Saud, Anand Surya, Bharaj Taranjit
BenchAslam Mustakim, Karimi Eshan, Sorensen Simon

Hungary Squad

PlayersRavindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Ahmed Kasir, Ainsworth Matthew, Ainsworth Robert, Wahid Kamran, Nawaz Ali, Mohandas Sandeep, Muhammad Saqlain
BenchBloomfield Leo, Ghani Muhammad Abbas, Jacob Amal, Marosy Zoltan Thomas

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet