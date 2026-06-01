Anuj Vinod Giri

Anuj Vinod Giri

Full name:Anuj Vinod Giri

Teams

2026 Teams

Eagle Thane Strikers

Anuj Vinod Giri Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another Players

Ankolekar, Atharva

Ankolekar, Atharva

Patil, Sairaj

Patil, Sairaj

Solanki, Prashant

Solanki, Prashant

Thakur, Shardul

Thakur, Shardul

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Sarfaraz

Khan, Sarfaraz

Ramjani, Alpesh

Ramjani, Alpesh

Tanna, Harsh

Tanna, Harsh

Herwadkar, Akhil

Herwadkar, Akhil

Tarmale, Onkar

Tarmale, Onkar