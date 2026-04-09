Indian Premier League
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
181
LSG
182
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
192
KKR
160
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
GT
181
KKR
180
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
161
RR
155
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
LSG
155 & 1
KKR
155 & 4
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
SRH
165
KKR
169
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
142
KKR
147
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
RCB
194
KKR
192
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
148
MI
147
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
163
DC
203