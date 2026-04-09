Prashant Solanki

Prashant Solanki

bowler

Full name:Prashant Solanki
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break
Date of Birth (Age):22 February 2000 (23)
Zodiac Sign:Pisces
Height:176 cm
Hometown:Mumbai, India
Jersey Number:46
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm leg break

Teams

2026 Teams

Kolkata Knight Riders

Maharashtra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches195
Innings295
Overs9.081.017.0
Balls---
Maidens000
Runs51483142
Wickets0215
Avg02328.4
SR023.1420.4
Eco5.665.968.35
BB052
4w010
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches195
Innings230
Not outs130
Runs4130
Balls Faced1060
Avg400
SR40216.660
Fours110
Fifties000
Sixies010
Highest4130
Hundreds000

Prashant Solanki Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

Another Players

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Yadav, Sunil

Yadav, Sunil

Shaikh, Naushad

Shaikh, Naushad

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Ostwal, Vicky

Ostwal, Vicky

Palkar, Ashay

Palkar, Ashay

Khatpe, Onkar

Khatpe, Onkar

Patil, Digvijay

Patil, Digvijay

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan