Onkar Tarmale

Onkar Tarmale

Full name:Onkar Tarmale

Teams

2026 Teams

Eagle Thane Strikers

Mumbai

Sunrisers Hyderabad

Onkar Tarmale Schedule & Results

Indian Premier League

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Reddy, Nithish

Reddy, Nithish

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya