Sairaj Bipin Patil

Sairaj Bipin Patil

all rounder

Full name:Sairaj Bipin Patil
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Eagle Thane Strikers

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches66
Innings22
Overs4.03.0
Balls--
Maidens00
Runs2835
Wickets00
Avg14.547
SR3030
Eco711.66
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches66
Innings44
Not outs01
Runs4552
Balls Faced5345
Avg11.2517.33
SR84.9115.55
Fours33
Fifties00
Sixies23
Highest4231
Hundreds00

Sairaj Bipin Patil Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Jaiswal, Yashasvi

Jaiswal, Yashasvi

Pawar, Prasad

Pawar, Prasad

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Bista, Jay

Bista, Jay

Dias, Royston

Dias, Royston

Kotian, Tanush

Kotian, Tanush

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham