Arnav Ashish Dhole

Mumbai Premier League
Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
165
AAK
165
Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
AAK
172
EAG
171
Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
AAK
172
NOR
194
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
164
AAK
171
Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
161
AAK
227
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
151
AAK
150