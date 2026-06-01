Ayaan Mohit Jain

Mumbai Premier League
Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NAM
189
EAG
194
Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
AAK
172
EAG
171
Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
EAG
129
ARC
130
Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
EAG
113
NOR
177
Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
148
EAG
172