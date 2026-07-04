Daniel Smith
batsman
|Full name:
|Daniel Smith
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|8
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|13
|8
|Innings
|11
|12
|7
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|479
|279
|193
|Balls Faced
|863
|337
|179
|Avg
|43.54
|23.25
|27.57
|SR
|55.5
|82.78
|107.82
|Fours
|70
|29
|23
|Fifties
|2
|2
|1
|Sixies
|2
|1
|4
|Highest
|153
|59
|69
|Hundreds
|1
|0
|0