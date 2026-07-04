Daniel Smith

Daniel Smith

batsman

Full name:Daniel Smith
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Sa Emerging

Sunrisers Eastern Cape

Western Province

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8138
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8138
Innings11127
Not outs000
Runs479279193
Balls Faced863337179
Avg43.5423.2527.57
SR55.582.78107.82
Fours702923
Fifties221
Sixies214
Highest1535969
Hundreds100

Another Players

Twala, Musa

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Ngoepe, Lesiba

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Mpongwana, Mihlali

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Dawood, Junaid

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Simelane, Andile

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Bird, Jonathan

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Markram, Aiden

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