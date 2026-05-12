Match details Samoa vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Vanuatu won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 12, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Samoa Squad
|Players
|Visser Darius, Solia Sean, Mailata Benjamin, French Samuel, Jasmat Caleb, Sululoto Fereti, Cotter Sean, Tiai Saumani, Sola Samson, Burgess Daniel, Nash Solomon
|Bench
|Maiava Maletino Lane, Mead Noah, Tugaga Ili
Vanuatu Squad
|Players
|Rasu Joshua, Wotu Wamejo, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Kaltapau Junior Paul, Nipiko Nalin, Tommy Clement, Nalisa Williamsing, Allan Jarryd, Venables Nicholas, Wotu Darren
|Bench
|Cutler Timothy, Lekai Roderick, Viraliliu Bettan Ala
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet