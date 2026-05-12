Match details Samoa vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026

T20i

SAM
SAM

132

VAN
VAN

129

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Vanuatu won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 12, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Samoa Squad

PlayersVisser Darius, Solia Sean, Mailata Benjamin, French Samuel, Jasmat Caleb, Sululoto Fereti, Cotter Sean, Tiai Saumani, Sola Samson, Burgess Daniel, Nash Solomon
BenchMaiava Maletino Lane, Mead Noah, Tugaga Ili

Vanuatu Squad

PlayersRasu Joshua, Wotu Wamejo, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Kaltapau Junior Paul, Nipiko Nalin, Tommy Clement, Nalisa Williamsing, Allan Jarryd, Venables Nicholas, Wotu Darren
BenchCutler Timothy, Lekai Roderick, Viraliliu Bettan Ala

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet