Match details Cook Islands vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 13.05.2026

T20i

COO
COO
VAN
VAN

69

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Cook Islands won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 13, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cook Islands Squad

PlayersDickson Hayden, Parima Thomas, Ma'ara Ave, Parima Aue, Dickson Cory, Grace Luca, Stephens Quin, Shields Jeremiah, Tutty Jared, Pickering James, Taylor Oscar
BenchCummings Paul, Ravarua Teaute, Rowe Adison

Vanuatu Squad

PlayersRasu Joshua, Matautaava Patrick, Wotu Wamejo, Mansale Andrew, Nipiko Nalin, Kaltapau Junior Paul, Tommy Clement, Venables Nicholas, Cutler Timothy, Nalisa Williamsing, Wotu Darren
BenchAllan Jarryd, Lekai Roderick, Viraliliu Bettan Ala

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet