Match details Indonesia vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026

T20i

IND
IND

101

VAN
VAN

102

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Indonesia won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 16, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Indonesia Squad

Players
BenchAbdillah Rahayu Apriliandi, Arta Gede Darma, Artawan I Ketut Edi Guna, Banunaek Ferdinando, Chaddha Kavin, Gamantika I Kadek, Hawoe Danilson Johanis, Jegannathan Sudhakar, Kharvi Sampath, Kusuma Kadek Dharma, Priandana Gede, Shetty Dhanesh Kumar, Tadarus Muhammad Anjar, Tiwari Gaurav, Yudha Verdian Muhammad

Vanuatu Squad

Players
BenchAllan Jarryd, Cutler Timothy, Kaltapau Junior Paul, Lekai Roderick, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Nalisa Williamsing, Nipiko Nalin, Rasu Joshua, Tommy Clement, Venables Nicholas, Viraliliu Bettan Ala, Wotu Darren, Wotu Wamejo

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet