Match details Indonesia vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Indonesia won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 16, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Indonesia Squad
Vanuatu Squad
|Players
|Bench
|Allan Jarryd, Cutler Timothy, Kaltapau Junior Paul, Lekai Roderick, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Nalisa Williamsing, Nipiko Nalin, Rasu Joshua, Tommy Clement, Venables Nicholas, Viraliliu Bettan Ala, Wotu Darren, Wotu Wamejo
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet