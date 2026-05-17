Match details Papua New Guinea vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026

T20i

PNG
PNG

207

VAN
VAN

60

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Papua New Guinea Squad

Players
BenchAni Ryan, Bau Sese, Charlie Michael, Frank Gaba, Kariko John, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Oru Aue, Pala Ura Tony, Ray Boio, Siaka Lega, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke

Vanuatu Squad

Players
BenchAllan Jarryd, Cutler Timothy, Kaltapau Junior Paul, Lekai Roderick, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Nalisa Williamsing, Nipiko Nalin, Rasu Joshua, Tommy Clement, Venables Nicholas, Viraliliu Bettan Ala, Wotu Darren, Wotu Wamejo

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet