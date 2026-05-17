Match details Papua New Guinea vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 17.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 17, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Papua New Guinea Squad
|Players
|Bench
|Ani Ryan, Bau Sese, Charlie Michael, Frank Gaba, Kariko John, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Oru Aue, Pala Ura Tony, Ray Boio, Siaka Lega, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke
Vanuatu Squad
|Players
|Bench
|Allan Jarryd, Cutler Timothy, Kaltapau Junior Paul, Lekai Roderick, Mansale Andrew, Matautaava Patrick, Nalisa Williamsing, Nipiko Nalin, Rasu Joshua, Tommy Clement, Venables Nicholas, Viraliliu Bettan Ala, Wotu Darren, Wotu Wamejo
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet