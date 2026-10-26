Eva Ragg

Eva Ragg

Full name:Eva Ragg
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Sydney Sixers Women

Eva Ragg Schedule & Results

Big Bash League, Women

Another Players

Bates, Alisha

Bates, Alisha

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Allen, Jade

Allen, Jade

Bates, Suzie

Bates, Suzie

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Pelle, Kate

Pelle, Kate