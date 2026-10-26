Big Bash League, Women
Brisbane Heat vs Sydney Sixers
Big Bash League, Women
BRH
SYS
Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes
Big Bash League, Women
SYS
HOH
Melbourne Stars vs Sydney Sixers
Big Bash League, Women
MES
SYS
Sydney Sixers vs Sydney Thunder
Big Bash League, Women
SYS
SYT
Melbourne Renegades vs Sydney Sixers
Big Bash League, Women
MER
SYS
Sydney Sixers vs Melbourne Renegades
Big Bash League, Women
SYS
MER
Adelaide Strikers vs Sydney Sixers
Big Bash League, Women
ADS
SYS
Sydney Sixers vs Perth Scorchers
Big Bash League, Women
SYS
PES
Sydney Sixers vs Melbourne Stars
Big Bash League, Women
SYS
MES
Sydney Thunder vs Sydney Sixers
Big Bash League, Women
SYT
SYS