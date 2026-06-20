Gautam Mishra

Gautam Mishra

bowler

Full name:Gautam Mishra
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Gautam Mishra Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Suchith, Jagadeesha

Suchith, Jagadeesha

S U, Karthik

S U, Karthik

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Samarth, Ravikumar

Samarth, Ravikumar

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek