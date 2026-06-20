Ravikumar Samarth

Ravikumar Samarth

batsman

Full name:Ravikumar Samarth
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Uttarakhand

Vidarbha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches815523
Innings3940
Overs108.013.00
Balls---
Maidens1000
Runs422600
Wickets610
Avg70.33600
SR108780
Eco3.94.610
BB210
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches815523
Innings1405321
Not outs1051
Runs51672439275
Balls Faced101612962291
Avg39.7450.8113.75
SR50.8582.3494.5
Fours59824027
Fifties26150
Sixies12113
Highest23519240
Hundreds1370

Ravikumar Samarth Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Ravikumar Samarth News

View all

If you want to be the first to know everything about cricket player Ravikumar Samarth, we have compiled all the latest news about him: his training schedule, which matches he is participating in, and what motivates him to play cricket.

Vijay Hazare Trophy | Samarth-Padikkal inflict rampage as Karnataka maul Kerala to reach semis

Vijay Hazare Trophy | Samarth-Padikkal inflict rampage as Karnataka maul Kerala to reach semis

Kerala became the latest victims of the wrath of Ravikumar Samarth and Devdutt Padikkal as the opening duo strung together a second consecutive 200-run stand to propel Karnataka into the semi-finals. The day belonged to skipper Samarth, who posted a career-best score of 192 to slay Kerala.

Ravikumar Samarth01:12 PM, 23 June, 2020

Karnataka players undergo medical tests at M Chinnaswamy Stadium

Ravikumar Samarth08:02 PM, 23 February, 2020

Ranji Trophy 2019-20 | J&K v KAR - All-round Karnataka seize initiative

Ravikumar Samarth06:31 PM, 20 February, 2020

Ranji Trophy 2019-20 | J&K v KAR - Bad light spoils J&K’s good start in Jammu

Ravikumar Samarth10:52 PM, 04 February, 2020

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Sarfaraz Khan falls short of another ton; TN in control against Baroda

Another Players

Bhati, Prashant

Bhati, Prashant

Tare, Aditya

Tare, Aditya

Dubey, Shubham

Dubey, Shubham

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Satish, Ganesh

Satish, Ganesh

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Chavan, Nayan

Chavan, Nayan

Dubey, Saurabh

Dubey, Saurabh

Dubey, Harsh Surendra

Dubey, Harsh Surendra

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv