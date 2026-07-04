Hamid Ali Mazhar Shah

Hamid Ali Mazhar Shah

all rounder

Full name:Hamid Ali Mazhar Shah
Nationality:Denmark
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Denmark

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches261433
Innings151221
Overs42.583.053.5
Balls---
Maidens121
Runs248388343
Wickets211224
Avg11.832.3314.29
SR12.2341.513.45
Eco5.784.676.37
BB434
4w202
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches261433
Innings251431
Not outs101
Runs742605832
Balls Faced649855756
Avg30.9143.2127.73
SR114.3370.76110.05
Fours665272
Fifties555
Sixies181021
Highest9913899
Hundreds010

Hamid Ali Mazhar Shah Schedule & Results

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