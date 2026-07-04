T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
Denmark vs Estonia
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
Denmark vs Hungary
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN
all rounder
|Full name:
|Hamid Ali Mazhar Shah
|Nationality:
|Denmark
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|26
|14
|33
|Innings
|15
|12
|21
|Overs
|42.5
|83.0
|53.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|2
|1
|Runs
|248
|388
|343
|Wickets
|21
|12
|24
|Avg
|11.8
|32.33
|14.29
|SR
|12.23
|41.5
|13.45
|Eco
|5.78
|4.67
|6.37
|BB
|4
|3
|4
|4w
|2
|0
|2
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|26
|14
|33
|Innings
|25
|14
|31
|Not outs
|1
|0
|1
|Runs
|742
|605
|832
|Balls Faced
|649
|855
|756
|Avg
|30.91
|43.21
|27.73
|SR
|114.33
|70.76
|110.05
|Fours
|66
|52
|72
|Fifties
|5
|5
|5
|Sixies
|18
|10
|21
|Highest
|99
|138
|99
|Hundreds
|0
|1
|0
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
EST
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
HUN