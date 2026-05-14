Match details Indonesia vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
|Date:
|Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
|Toss:
|Papua New Guinea won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, May 14, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Indonesia Squad
Papua New Guinea Squad
|Players
|Bench
|Ani Ryan, Bau Sese, Charlie Michael, Frank Gaba, Kariko John, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Oru Aue, Pala Ura Tony, Ray Boio, Siaka Lega, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet