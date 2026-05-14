Match details Indonesia vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026

T20i

IND
IND
PNG
PNG

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Papua New Guinea won the toss and opt to bat
Time:Thursday, May 14, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Indonesia Squad

Players
BenchAbdillah Rahayu Apriliandi, Arta Gede Darma, Artawan I Ketut Edi Guna, Banunaek Ferdinando, Chaddha Kavin, Gamantika I Kadek, Hawoe Danilson Johanis, Jegannathan Sudhakar, Kharvi Sampath, Kusuma Kadek Dharma, Priandana Gede, Shetty Dhanesh Kumar, Tadarus Muhammad Anjar, Tiwari Gaurav, Yudha Verdian Muhammad

Papua New Guinea Squad

Players
BenchAni Ryan, Bau Sese, Charlie Michael, Frank Gaba, Kariko John, Morea Kabua, Nao Alei, Nou Patrick, Oru Aue, Pala Ura Tony, Ray Boio, Siaka Lega, Vala Asadollah, Vare Hila George Vaieke

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet