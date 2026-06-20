Jeswanth Acharya

Jeswanth Acharya

batsman

Full name:Jeswanth Acharya
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Jeswanth Acharya Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Wadhwani, Kushal

Wadhwani, Kushal

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Krishna, Kruthik

Krishna, Kruthik

Ajit Karthik, Codanda

Ajit Karthik, Codanda