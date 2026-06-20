Abhilash Shetty

Abhilash Shetty

bowler

Full name:Abhilash Shetty
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Gulbarga Mystics

Karnataka

Abhilash Shetty Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Aqib Jawad, Mohammed

Aqib Jawad, Mohammed

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Prajwal, Aadarsh

Prajwal, Aadarsh

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha