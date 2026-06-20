Codanda Ajit Karthik

Codanda Ajit Karthik

all rounder

Full name:Codanda Ajit Karthik
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mizoram

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches355
Innings655
Overs91.042.018.1
Balls---
Maidens1420
Runs367201103
Wickets466
Avg91.7533.517.16
SR136.54218.16
Eco4.034.785.66
BB332
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches355
Innings555
Not outs001
Runs210116121
Balls Faced271158108
Avg4223.230.25
SR77.4973.41112.03
Fours291010
Fifties101
Sixies214
Highest1044561
Hundreds100

Codanda Ajit Karthik Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Jangra, Mohit

Jangra, Mohit

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Chopra, Agni

Chopra, Agni

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Abhay, Uday Kumar

Abhay, Uday Kumar

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya